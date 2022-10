Rugby féminin : La première victoire des Ponettes

Les Insulaires allaient à Dame dès la première minute sur un essai de Battesti au terme d’une mêlée bien négociée.

Dix minutes plus tard, Pedie clôturait un beau mouvement des trois quarts pour aplatir. Dans une entame de match entièrement à leur avantage les Ponettes enfonçaient le clou au quart d’heure de jeu sur un troisième essai de Bees.



A l’approche de la pause les Toulousaines (34’) sortaient, enfin, de leur réserve en inscrivant un essai qui les faisait recoller à 5-15. Buzenet (36’) pour les Ponettes, redonnait de l’ampleur à l’avance insulaire en franchissant, à son tour, la ligne.



A la pause les protégées d’Henri Bonino menaient 20 à 5.

La reprise était, cette fois, à l’avantage des Toulousaines qui inscrivaient un essai (50’) puis un pénalité (53’) ce qui leur permettait de revenir dans le match 13-20. A l’heure de jeu Ardilouze était l’auteure d’une belle interception et après une course de 70 mètres allait déposer le cuir dans l’en-but haut-garonnais pour le 5e essai corse, les Ponettes respiraient quelque peu en menant 25-13. Une avance bienvenue dans la mesure où les Toulousaines marquaient deux nouveaux essais à la 70’ et à la 79’.



A une minute de la fin les joueuses locales rataient la transformation de la parité laissant les Ponettes repartir de Toulouse avec le gain de la rencontre.