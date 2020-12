Rugby : avant France-Italie, les jeunes internationaux français en stage en Corse

Ainsi la Corse va une nouvelle fois abriter une rencontre de haut niveau de rugby.

Le groupe U20 France Masculin Développement de rugby sera en effet en stage sur notre île du 12 au 17 janvier afin de préparer une rencontre contre l’Italie au stade Armand Cesari à Furiani, rencontre fixée au samedi 16 janvier 2021.



De son coté et durant cette même période, le groupe U20 France Masculin sera quant à lui en stage à Faro, au Portugal.





Les joueurs retenus pour le stage en Corse

BANOS Léo (Stade Montois)

BAUDONNE Maxime (Racing 92)

BELLEMAND Robin (US Colomiers)

BEVIA Axel (Montpellier RC)

BOCHATON Pierre (US Bressane)

BOUBILA Ian (Stade Toulousain)

BRUGES Arthur (Racing 92)

CHAMPS Paul (Stade Français)

COLONNA Pierre (Castres OL)

COURTIES Ruben (Stade Toulousain)

EGIZIANO Clément (RC Toulon)

HOURCADE Aitor (Aviron Bayonnais)

IDJELIDAINE Théo (Stade Toulousain)

LE BRUN Louis (Castres OL)

LITHAUD Thomas (Lyon OU)

MENORET Tanguy (USO Nevers)

PACHECO Pierre-Emmanuel (US Colomiers)

PERCHAUD Matis (Aviron Bayonnais)

PLOYET Thomas (Stade Rochelais)

RANDLE Ethan (USA Perpignan)

RETIERE Edgar (Stade Toulousain)

REYBIER Enzo (US Oyonnax)

TCHAPTCHEP Alexandre (Lyon OU)

TUKINO Feibyan (FC Grenoble)

VALLÉE Paul (Montpellier RC)

VERGÉ Clément (Stade Toulousain)