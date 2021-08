Rugby au stade Armand-Cesari - Le Stade Français renverse Montpellier

Montpellier Hérault - Stade Français 14-28. (14-7)

Stade Armand Cesari de Furiani.

Arbitre: M. Rousset

Spectateurs: 3.000





Montpellier

Lamositele, Guirado, Haouas, Verhaeghe, Chalureau, Dakuwaqa (Hamadache 26e), Mercer, Tauleigne (Devergie 41e) - Paillaugue (Aprasidze 41e), Garbisi (Foursans 41e) - Rattez, Darmon, Doumayrou, Ngandebe - Tisseron.





Stade Français

M. Alo Emile, Da Silva, P. Alo Emile, De Giovanni (Rixen 60e), Maestri, Burban (Kakovin 25e) , Briatte, Gray - Hall (Coville 41e), Barre - Naivalu, Laumape, Arrate, Lapegue - Veianu.

Pour Montpellier: 2 essais Garbisi (8e). Verhaeghe (17e) 2 transformations Paillaugue (8e, 17e). carton jaune: Dakuwaka (69e)

Pour le Stade Français: 4 essais Arrate (36e) Coville (53e) Francoz (71e) P. Alo Emile (77e). 4 transformations: Barre (36e 53e) Coville (71e, 77e).

Evolution du score. 7-0 (8e) 14-0 (17e) 14-7 (36e) 14-14 (53e) 14-21 (71e) 14-28 (77e)





Une revue d'effectif pour les deux équipes, effectuée en présence du président de la FFR Bernard Laporte, en prévision de la reprise prochaine du championnat dans une quinzaine de jours. Le coup d'envoi était donné par le karatéka Steven Da Costa médaillé d'or des récents Jeux de Tokyo.

Dès le coup d'envoi, les Parisiens mettaient la défense héraultaise sous pression. Le Stade jouait le défi physique, mais Montpellier faisait front sans faiblir et trouvait, même, la faille à la 8e quand, à l'issue d'une touche, Garbisi filait dans un trou de souris et aplatissait entre les poteaux. Paillaugue passait le cuir entre les perches et Montpellier menait 7 à 0. Les Montpelliérains étaient à deux doigts de récidiver quatre minutes plus tard, au moment où ce même Garbisi ajustait une passe au pied pour Doumayrou qui était rattrapé in-extremis. Ce n'était que partie remise. A la 17e, le paquet d'avants de Montpellier enfonçait la défense parisienne envoyant Verhaeghe à l'essai; Une fois de plus Paillaugue transformait donnant du corps à l'avance des joueurs de Philippe Saint-André 14-0. A l'évidence en ce début de match, Montpellier avait la main sur la rencontre.

Montpellier continuait à dominer son adversaire qui allait, enfin, montrer autre chose dans les dix dernières minutes avant la pause en revenant dans les 22 mètres héraultais. Cela était concrétisé, à la 36e, par un essai d'Arrate transformé par Barre.

Le Stade retrouvait des couleurs, même si un slalom du Montpelliérain Garbisi (40e) aurait mérité une meilleure conclusion.

A la pause rien n'était fait, mais Montpellier avait montré de belles choses.