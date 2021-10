Rugby : a Lumio les Ponettes placent leurs banderilles

CNI : - Quelle a été la réalité des Ponettes durant ces deux saisons particulières ?

Henri Bonino : -Cela a été une période compliquée, comme pour tous les sports collectifs , mais nous avons réussi à maintenir l'activité une fois par semaine avec du rugby à toucher. Cette pratique plus "light" a, sans doute, favorisé la venue de nouvelles pratiquantes . A contrario, nous avons perdu six joueuses expérimentées qui étaient dans l'équipe depuis plusieurs saisons. Elles en ont profité pour réaliser des projets personnels. Aujourd’hui nous avons un effectif très jeune et, relativement, peu expérimenté.

- Comment se présente cette saison en Fédérale 2 ?

- Au regard des deux premiers matchs je serais tenté de dire très bien, mais il ne faut surtout pas s'enflammer. Bien au contraire, nous devons continuer à travailler et cela se passe plutôt très bien dans ce domaine car nous sommes nombreux aux entraînements, ce qui permet de bien progresser. Maintenant nous espérons, enfin, pouvoir disputer le championnat jusqu'à son terme .

- Où en est-on de l'effectif ?

- Nous avons 29 joueuses, et nous espérons que les clubs joueront le jeu pour développer les catégories U15 et U18 qui sont les réservoirs des seniors .

- Quel sera l'objectif pour cette nouvelle saison ?

- Je pense que cela est relativement simple à exprimer, nous allons tout mettre en oeuvre pour accéder en Fédérale 1.