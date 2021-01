Rugby à Furiani : plus de 100.000 vues sur Facebook pour France - Italie

Après ce moment "administratif" important il était temps de passer au terrain avec ce match international des U20 Développement entre jeunes Tricolores et Transalpins. Une nouvelle confrontation internationale qui a permis de mettre en avant, l'important travail réalisé par la Ligue Corse dont le président Jean-Simon Savelli tenait à remercier tous les partenaires qui ont permis la mise en place de ce match: "Si nous avons pu réussir ce nouveau pari, c'est grâce à la confiance que nous accorde la Fédération, mais aussi grâce à l'implication de tous nos partenaires sur cette action le SC Bastia, la CAB, Mme Lauda Guidicelli représentant le président de l'exécutif de la CDC Gilles Simeoni, la Société Générale partenaire de la FFR et tous nos amis qui nous suivent régulièrement. Cette belle synergie des moyens a permis la réussite de ce nouveau rendez-vous international en Corse".





Une réussite à plus d'un titre, car même si la confrontation s'est déroulée à huis-clos, le live de la rencontre, crossposté sur Facebook par la FFR et le Racing 92, a engendré plus de 100.000 vues avec 5.000 à 6.000 personnes qui ont suivi régulièrement le déroulement du match.

Signe évident de la réussite de cette journée qui s'est achevée par le dépôt de la gerbe au monument de Furiani en hommage aux victimes du 5 mai 1992.