Rugby à 5 à Oletta : le RC Nebbiu veut réussir son second tournoi

« Organiser un tournoi dans les règles de l’art c’est vraiment du boulot » souligne Dimitri Galano secrétaire du club. « Il y a d’abord toutes les démarches administratives pour obtenir les différentes autorisations car nous nous avons mis un point d’honneur à avoir tout en règle. Ensuite commence la vraie organisation du tournoi » ajoute t-il.

Depuis déjà quelques mois les dirigeants et joueurs se multiplient pour organiser le 21 septembre une vraie belle fête du rugby.

Et le programme est alléchant pour les amateurs du ballon ovale, comme pour les novices.

Le bar et le service de restauration seront les inconditionnels de cette journée et soirée, au-delà du tournoi lui-même.

« Mais il y en aura pour tout le monde » précise Antoine Pellegrino directeur artistique du club. « Nous n’avons pas eu la folie des grandeurs. Nous avons juste apporté une pointe de modernité et amélioré les points négatifs du premier tournoi qui était déjà une belle réussite. Cette année nous misons aussi sur le partage, c’est une année de coupe du Monde et nous voulons que les personnes étrangères au rugby, s’y intéressent même un tout petit peu. »





En effet la coupe du Monde 2019 débutera ce vendredi 20 septembre au Japon. Et comme il n’y a jamais assez de rugby… une télévision sera présente toute la journée pour retransmettre les matches de la compétition mondiale.



Le président Thomas Franceschi précise « Rendez-vous à 9 heures pour le café et l’entrée en lice du XV de France, puis le magnifique match des All-Blacks. En plus pour les parents ou familles nous avons cette année diversifié les activités. Un conseiller technique régional (M. Rodriguez) sera présent pour animer des ateliers rugby (sans placages ni contacts) pour tous les enfants. Nous mettrons aussi un jeu gonflable à disposition.

Pour les plus grands il y aura un mini marché. Nous avons fait travailler, au maximum, les petits producteurs de la micro région et des associations. Enfin le soir nous proposerons un apéritif chantant avec un groupe. Bref nous misons sur la bonne ambiance et la diversité pour que cette journée se déroule sous le signe du partage. »



A n’en pas douter le RC Nebbiu se donne les moyens de réussir son tournoi qui « reste notre plus grosse source de financement avec la participation de nos sponsors » insiste Christophe Gregogna, trésorier.

Avec un gros travail de communication, le club espère 250 visiteurs à midi et une bonne centaine le soir, car, on le sait bien, au rugby la troisième mi-temps et aussi importante que les deux premières !