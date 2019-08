Rugby World Cup France 2023 : Porto-Vecchio et Lumio veulent être camps de base

Composés d’acteurs et d’actrices du monde économique, politique et sportif, les Comités Locaux de Coordination seront les relais du Comité d’Organisation France 2023 sur tous les territoires.

Les CLC auront pour mission de promouvoir et d’animer la Coupe du Monde de Rugby 2023 à l’échelle régionale. Ainsi, ils prendront part à des dossiers-clés tels que la sélection des Camps de Base, le suivi des projets subventionnés par le Fonds de Dotation Rugby au Cœur, la promotion des programmes volontaires et billetterie ou encore l’identification des projets éligibles au programme héritage.







Le Comité Local de Coordination de Corse sera présidé par Jean-Simon Savelli.

Chaque ligue régionale pilotera un CLC. Les réunions de lancement sont programmées sur la période août – novembre 2019.







Pour Claude Atcher, directeur général de France 2023, qui nous parle du rôle qu’aura à jouer la Corse sur ce plan "cette Coupe du Monde, c’est celle du rugby français. Sans l’énergie et l’engagement inépuisables des joueurs, des dirigeants, des entraineurs et des milliers de bénévoles présents sur tous les terrains, elle n’aurait pu exister. Cet événement leur appartient et c’est pour répondre à cette exigence, que nous mettons en place les comités locaux de coordination. En liaison avec la FFR et les ligues régionales, ils constitueront les relais indispensables pour assurer la promotion et l’animation autour de l’épreuve et accroitre la mobilisation de toutes les composantes du territoire.

Grâce à eux, la Coupe du Monde 2023 sera une fête populaire et accessible aux initiés comme aux publics éloignés".





L'avénement du premier comité local de coordination a donné aussi l'occasion à Jean-Simon Savelli de dire toute sa satisfaction et sa reconnaissance envers la FFR.

L'occasion aussi de rappeler à ses hôtes de Vendredi soir que la Corse, sa ligue et que les cités de l'île, candidates à accueillir les diverses sélections mondiales qui participeront à l'événement de 2023, ont, d'ores et déjà, entamé leur coupe du Monde pour obtenir le label de camps de base !