Rugby Seven : Le Top Cinq pour la Squadra Corsa à Montpellier

Durant le dernier week-end, Montpellier accueillait l'étape du Winter Seven Séries, intégrant le championnat Open Promotion. Douze équipes, parmi lesquelles figuraient la Squadra Corsa et une formation Barbarians regroupant des joueurs corses et des membres du MHR, composaient les quatre poules. Ce tournoi intervenait après trois jours de stage avec les cadres du MHR en charge du Seven.



Évoluant dans la Poule B, la Squadra Corsa a enregistré une défaite initiale face au RC Jacou, mais a ensuite remporté sa rencontre contre les Lightning Barbarians. En terminant à la deuxième place de sa poule, la Squadra Corsa a pu accéder aux tours suivants où elle a successivement dominé Esprit Sud Sevens 47 à 5 et Rugby Leucate Plage Ginette 24 à 14. Ces deux victoires lui ont permis de se hisser pour la première fois à la cinquième place dans une telle compétition, tandis que les Barbarians se sont classés dixièmes.

Le prochain rendez-vous du championnat Open Promotion est prévu en juin avec les tournois de Balma et de Versailles, où la Squadra Corsa visera à franchir une nouvelle étape en décrochant son billet pour le niveau Elite hexagonal.