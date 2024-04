Rugby Régional - Le CRAB s'offre le leader

La bonne opération revient aux Balanins du CRAB Lumiu qui se sont offerts les Vauclusiens sur la marque de 19 à 12, alors que dans le même temps, les Luccianais, avec une équipe très remaniée, ont pris la marée sur le score ample et inédit de 69 à 0.





Au-delà des résultats de nos représentants il fallait, également, s'intéresser aux scores des rencontres de Fos qui se rendait à Antibes et de Valreas qui évoluait à Saint-Laurent du Var. Les Provençaux de Fos se sont imposés largement 40 à 28 alors que Valreas, plus à la peine, a remporté le gain de la rencontre 27 à 17.





Résultat des courses et en attendant les savants calculs de fin saison tenant compte du nombre de cartons, de la réglementation sur l'arbitrage etc , il semblerait que le CRAB 5e avec 61 points, à égalité de points avec Valreas (4e) pourrait devancer cette dernière équipe au goal average et obtiendrait son ticket pour les phases finales. Lucciana, qui avait hypothéqué ses chances lors de la précédente journée, ainsi qu'Isula XV disputeront le Challenge de France.

Verdict dans les prochaines heures.





En Régionale 2, le RC Ajaccio après son succès probant sur Noves-Eyragues 50 à 31 conforte sa quatrième place et prend la direction des phases finales, tout comme Bastia XV, malgré son revers sur le terrain de Vitrioles 24 à 10.