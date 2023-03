Rugby Régional : Isula XV poursuit sur sa lancée

Honneur aux féminines avec les Ponettes qui au terme d'une très longue trêve en plein cœur du championnat auraient du recevoir, hier, la formation de Toulouse Cheminots en championnat de Fédérale 1, sur le terrain d'Erbajolo. Cette rencontre n'a pu se dérouler en raison de la vigilance orange qui régnait sur l'île et a été programmée le 9 avril prochain.



En régionale 1, les deux clubs corses étaient en déplacement, le RC Ajaccio à Ouest Provence et Lucciana du côté de Digne. Nos deux représentants ont chuté et plutôt lourdement. Digne a battu Lucciana 49 à 20, alors qu’Ouest Provence a dominé le RCA 33 à 16.



Au sein du championnat de régionale 2, les deux leaders, le CRAB Lumiu, pour la Poule 1, et Isula XV, pour la Poule 2, affrontait, respectivement, Gap à domicile et Monteux en déplacement. La confrontation entre Balanins et Gapençais ne s'est pas disputée, les visiteurs ont déclaré forfait. Isula XV a donc été la seule équipe victorieuse ce dimanche en s'imposant sur la pelouse de Monteux 17 à 10. Les Insulaires plus que jamais en tête de leur poule.



Enfin Bastia XV recevait le RC du Rocher à Volpaghju. Un match qui ne s'est pas joué, non plus, le RC du Rocher ayant déclaré forfait. Un nouveau forfait qui engendre bien des questions sur la capacité financière des clubs de la Ligue Sud à se rendre en Corse en sachant que ces derniers bénéficient d'aides pour rejoindre les terrains insulaires.