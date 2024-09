Rugby - RC Ajaccio: Jérôme Torre rend son tablier

- Aujourd’hui, je ne me reconnais plus dans les relations humaines au sein du comité directeur du club. Il était temps pour moi de passer la main.

- Est-ce juste une prise de recul ou bien un retrait définitif ?

- Ma décision est mûrement réfléchie et définitive. C’est une décision qui n’a pas été simple à prendre. Le RCA fait partie de ma vie depuis sa création. Lorsque nous avons repris le club en 2005 nous n’avons eu de cesse de faire progresser le club et de véhiculer des valeurs, cher, à notre sport, et notre île.

- Quels enseignements tirez-vous de toutes ces années à la tête des Ciel et Blanc ?

- Je garderai de ces années de très belles rencontres et les amitiés créées aussi bien en Corse que sur le continent et même à l’étranger.

Une des plus belles récompenses, ce sont les mots d’un enfant de retour d’un Tournoi qui m'a dit: "Président, tu m’ as offert le plus beau week-end de ma vie". Voir les gamins de l’école de Rugby progresser, et pour certains d'entre eux aujourd’hui se retrouver aux portes du top 14 c'est sans doute la plus belle des récompenses. Cela signifie aussi que le temps long est notre étalon et que le travail entrepris chez les plus jeunes mérite toute notre attention.

- Mais vous ne serez jamais bien loin des terrains ?

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’amertume que je quitte mon club, mais. Je resterai le premier supporter des Ciel et Blanc.