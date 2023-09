Rugby : Première sortie victorieuse pour Bastia XV à Toulon

Sous les yeux d'environ cinquante supporters corses et toulonnais, l'équipe de Bastia a montré une belle cohésion dès la première mi-temps, prenant rapidement le contrôle du terrain pour mener 10 à 0. "Ensuite, on a commis quelques petites erreurs qui les ont ramenés à 10 partout. Les remplaçants ont apporté beaucoup de positif avant la deuxième mi-temps." explique, le directeur sportif, Claude Trémoulets.

Malmenés jusqu'à la 60e minute, les Bastiais ont fait preuve de combativité et d'intelligence de jeu collectif, marquant un essai crucial à deux minutes de la fin, portant le score à 24-20 en leur faveur Cette victoire s'avère cruciale en ce début de saison et récompense les efforts des joueurs lors des entraînements de la rentrée.

Cependant, il n'y aura que peu de temps pour savourer cette victoire, car les Bastiais retourneront sur le terrain dès mercredi pour préparer leur prochaine rencontre à domicile, qui les opposera aux joueurs du RC Lerins de Cannes le dimanche 17 septembre.