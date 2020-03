Rugby : Les luccianinchi s’emparent de la 2e place du championnat

La 9e journée du championnat promettait au vainqueur de prendre la place dauphine de la 1ère série Paca-Corse.



Les luccianinchi ont démarré tambour battants et envahi la moitié de camps adverse. Très entreprenant le XV insulaire passera une pénalité par l’intermédiaire de son capitaine Maurat. Avec agressivité et une volonté féroce d’aller marquer Loubic concrétisait à la 10e min sur une percée rapide, transformé par Maurat. Pernes se réveillait et sur sa première occasion, et un coup de pied à suivre, les arrières luccianais s’emmêlaient les pinceaux et laisseaient Moreau filer à l’essai en coin, transformé par Semie (10-7 à la 14e).



Un gros combat d’avant durant une quinzaine de minute qui a mis les organismes à rude épreuve et à la 30e Maurat passait une pénalité sanctionnant une indiscipline des vauclusiens. Et à la 32e minute c’est Maurat, le demi de mêlée du RCL qui s’extirpe de la défense adverse pour aplatir sous les poteaux et facilite sa transformation (20-7).



Après la pause, le véloce mais physique T. Gelmini prenait la défense des verts et blancs à défaut, transformé toujours par Maurat (27-7, 45e). Garcia le talonneur de Pernes sera averti d’un second carton jaune et est donc exclu, laissant son équipe à 14 pour la quasi totalité de la deuxième mi-temps. S’en suivait une domination du RCL avec des essais de Albertini, puis Dionisi sur une superbe mouvement collectif et enfin le doublé pour T. Gelmini (tous transformés par Maurat) 48-7.



En fin de match, la défense de Lucciana montait en pointe et se fait surprendre par Bureau, transformé à nouveau par Semie. Le match se terminait sur le score de 48-14.



Emparée de la seconde place, Lucciana va devoir récidiver ce niveau d’engagement dans une semaine pour la réception du 1er Marseille Huveaune.