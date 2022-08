Rugby : Les instances régionales en visite à Porto-Vecchio

Ainsi les présidents de Porto-Vecchio XV et d'Isula XV ainsi que l'équipe dirigeante de la Ligue Corse se sont retrouvés au stade Claude Papi pour une séances de travail à laquelle assistait Véronique Filippi adjointe en charge des sports.



Pour le président de la Ligue Corse Jean-Simon Savelli il s'agissait, aussi, de faire un point d'étape sur les actions menées au niveau insulaire. De très nombreux domaines ont été évoqués, le développement du Seven, qui connait un bel engouement, et celui du secteur féminin, mais, également, le travail mené dans le cadre de l'opération Ecol'Ovale qui a permis de faire découvrir le rugby à 6.000 enfants sur le territoire académique.



Autre point abordé, lors de cette réunion, celui concernant la mise en place des sélections régionales pour les U16 et U19 qui sont des catégories charnières dans la politique de développement sportif. L'importance d'unir les forces est apparue comme une évidence pour le président qui a répété combien le partenariat avec le club de Montpellier était un atout de poids dans cette politique sur le plus long terme au niveau de la formation des joueurs et des encadrants .



Les échéances sportives à venir tout comme le match amical entre le MHR, champion de France, et le LOU vainqueur du Challenge Européen, le 19 aout à Furiani, ainsi que la venue en Corse des Springboks champions du Monde en titre, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 en France, faisaient, également, partie de l'ordre du jour.