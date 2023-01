Rugby - Les Ponettes poursuivent sur leur lancée

GAP le Dimanche 29 Janvier 2023 à 17:39

​Petit programme, ce dimanche, pour les représentants insulaires engagés dans les différents championnats territoriaux et fédéraux. Dans ce dernier secteur, les Ponettes jouaient leur deuxième rencontre de ce début d'année 2023 et le moins que l'on puisse affirmer c'est que les joueuses d'Henri Bonino se situent sur une pente ascendante. Après s'être imposées, dimanche dernier, sur la pelouse de Nîmes (27-12) les féminines corses ont récidivé, tout à l'heure, à Lumiu en disposant de l'AS Granoise sur la marque ample de 43 à 12. Une victoire assortie du bonus offensif qui place les Ponettes dans le haut du tableau de de cette Poule 4 de Fédérale 1.

Au niveau territorial, le RC Lucciana qui recevait l'équipe de Marseille a buté à domicile face à un ensemble phocéen qui est parvenu à arracher le nul 23 à 23.

Enfin, au sein du championnat de Régionale 2, le match en Durance-Luberon et le CRAB Lumiu ne s'est pas disputé le terrain de Manosque étant impraticable.