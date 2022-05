Rugby - Les Ponettes ont rendez-vous avec leur histoire

Après avoir remporté le bouclier régional de Fédérale 2 face aux Varoises de La Valette, l'équipe d'Henri Bonino va disputer les 8es de finale du championnat de France face à la formation de Colomiers-Léguevin ce dimanche à 15 heures sur le terrain provençal de Noves. Au-delà d'une qualification pour les quarts de finale, les Ponettes se voient offrir l'opportunité d'évoluer en Fédérale 1 dès la saison prochaine. En effet les huit équipes qui atteindront les quarts de finale accéderont automatiquement à l'échelon supérieur.



L'entraîneur Henri Bonino s'attend à une partie difficile: " C'est une équipe qui n'a connu la défaite qu'à une seule reprise cette saison, qui a terminé à la troisième place du championnat Occitanie et qui bénéficie de l'apport d'éléments issus du Stade Toulousain et de Perpignan. Autant dire que c'est un gros morceau et que, par conséquent, cela va nous permettre de nous jauger par rapport à un ensemble possédant un très bon niveau et qui a dominé son championnat. De notre côté on note deux absentes Mélanie Rivière, blessée au genou, et Naomie Rocca, touchée à l'épaule, mais on enregistre le retour de Carole Bees. Dans tous les cas, il faudra être à notre meilleur niveau pour passer ce nouveau cap".



Le groupe des Ponettes

Ramaroson, Saby, Heraud, Vecchioli, Sain, Delogu, Geronimi, Maldonado, Prat, Van Bree, Bonino-Marioni, Barcons, Ardilouze, Pedie, Battesti, Peyrabout, Hospice, D'Arras, Manca, Battistini, Destailleur, Bees, Drogon.