Rugby : Le CRA Balagne s'impose au Las dans le match au sommet de Régionale 2

En Régionale 1, les deux représentants corses jouaient à la maison le RC Ajaccio face à Salon-de-Provence et le RC Lucciana contre Vitrolles. Deux scenarii bien différents dans la mesure où les Luccianais se sont imposés largement 53 à 12, à l'issue d'une rencontre où les deux équipes ont terminé à 14, alors que les Ajacciens du RCA ont baissé, une nouvelle fois, pavillon à domicile face aux Salonnais 20 à 36. Le RCA s'enlise dans le bas du tableaudans ce championnat de Régionale 1.





Du côté de la Régionale 2, le leader de la Poule 1, à savoir le CRAB se déplaçait sur le terrain du club du Las, alors que celui de la Poule, 2, Isula XV, recevait les Vauclusiens de Sorgues pour la revanche dumatch aller. Sorgues étant la seule équipe à avoir battu les ,Insulaires lors de cette saison. Enfin Bastia XV était en déplacement du côté de Sanary.





La rencontre Isula XV - Sorgues ne s'est pas jouée,,l'ensemble vauclusien n'a pas effectué le déplacement à Porto-Vecchio.

La décision de la commission compétente est intervenue dès l'annonce

du non déroulement de cette rencontre entérinant le forfait de Sorgues. Succès donc 25 à 0 d'Isula XV qui aurait, sans nul doute, voulu prendre sa revanche d'une tout autre manière.



Le CRAB de son côté dans le match au sommet face au Las le second s'est imposé 28 à 25 grâce à un essai dans les ultimes secondes. Quant à Bastia XV il a; remporté un précieux succès sur la pelouse de Sanary 23 à 19.