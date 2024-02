Rugby - La Squadra Corsa de Seven en stage à Porto-Vecchio

Une vingtaine de joueurs issue des différents clubs de l'île se sont entraînés sur l'ensemble de la journée sous la direction de Jérémy Nugueyre, venu du club de Montpellier Herault, club avec lequel la Ligue Corse de Rugby, a noué un partenariat stratégique dans le développement de cette discipline de l'ovalie, et de David Pocq du RC Lucciana.

Un regroupement qui s'est déroulé dans le même temps en présence du référent régional auprès de la Fédération Française, le Balanin Fabrice Orsini et de l'ensemble du staff du Seven insulaire.



Ce rassemblement initial sera suivi par un stage à la mi-mars cette fois à Montpellier à l'issue duquel la Squadra Corsa prendra part au tournoi Winter Series dans l'Hérault.

Sur l'ensemble de la journée de samedi les joueurs de la Squadra Corsa ont revu leurs gammes en prévision des prochaines échéances avec le secret espoir de marcher sur les traces de Jérémy Loubic et Lothaire,Adobati qui ont intégré, depuis le mois de septembre, les rangs du MHR dans le cadre du top 14 Seven.

Après le tournoi montpelliérain la Squadra Corsa sera en lice au mois de juin sur deux nouveau tournois à Balma et à Versailles.