Rugby : La Squadra Corsa Sette en stage à Balma

Ce regroupement vise à préparer les prochaines échéances majeures prévues pour le mois de juin. Huit joueurs et quinze joueuses ont pris part à cette session intensive sous la direction des encadrants David Poco et Maxime Castell. Au programme : tests de vitesse et révision des fondamentaux, soulignant l'importance de ce stage pour les joueurs et joueuses corses.



La délégation était accompagnée par Fabrice Orsini, référent régional du Seven, témoignant de l'engagement et du sérieux de la Squadra Corsa Sette dans sa préparation pour les compétitions à venir.