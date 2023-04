Rugby Fédérale 1 - Large victoire des Ponettes à Béziers

A la pause, les Insulaires menaient déjà 13 à 0 avec le vent dans le dos.

Au total les Ponettes ont inscrit cinq essais, autant de transformations, et deux pénalités.

Une ample victoire assortie du bonus offensif qui permet, provisoirement, aux Ponettes de s'emparer de la première place de la Poule 3 avec un match de plus que Millau.





Plus que jamais lesInsulaires sont en route pour les phases finales à une rencontre de lafin de la saison régulière. Ce qui est déjà une très belle performancepour une première saison à ce niveau de la compétition.