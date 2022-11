Rugby Club Cortenais et Umani : non à la violence

"Notre plus grande ambition est de réunir tous nos licenciés afin de les sensibiliser à la non-violence, la communication et l'expression d’émotions et créer un échange autour des sentiments et valeurs" expliquent les dirigeants cortenais qui annoncent "une animation en collaboration avec Umani afin de sensibiliser ses licenciés à la non-violence."

Cette intervention aura lieu le 30 novembre 2022 au stade Chabrières à Corte où seront rassemblés les licenciés du RCC, ses dirigeants et l’intervenante d’Umani.



Au programme ?

Entraînement de 14 heures, à 14h45, intervention Umani de 14h45 à 16h45

et goûter offert par le club à partir de 16h45.



"Le but de cet événement est surtout d’enseigner des valeurs comme la solidarité, la convivialité, la cohésion, le respect et la discipline aux plus petits du club, mais aussi de leur apprendre comment communiquer correctement, l 'expression d’émotion s et de créer un entourage positif et convivial " ajoutent les responsables du RCC qui rappellent également que ce club très récent cherche à se développer à Corte. "Notre but principal est de pouvoir enseigner à nos licenciés les principes du Rugby et ses valeurs. C’est pour cela qu’on veut mettre en place des projets comme celui-là, qui vont laisser son empreinte dans la vie des jeunes et qui vont les r endre meilleures personne s " souligne Mariona Barcons , qui fait campagne pour le ballon ovale à Corte.



À n'en point douter elle sera fructueuse .