Rugby - Bernard Laporte : "être présent en Corse est la juste reconnaissance du travail entrepris ici"

Les équipes de France commencent à prendre leurs marques en Corse est-ce bon signe en vue de la Coupe du Monde 2023 où la Corse pourrait servir de base arrière à des sélections nationales ?

- C'est évidemment une très bonne chose pour la Corse que de recevoir des rencontres internationales et au-delà de la tenue de ces matchs, il y a aussi, la reconnaissance du travail entrepris par les personnes qui portent le rugby dans cette région. C'est, à la fois, la valorisation et la considération que l'on doit à l'équipe dirigeante insulaire. Je crois que l'on peut raisonnablement être optimiste de voir des sélections nationales venir en Corse pour la Coupe du Monde 2023 dans le respect, bien entendu, du cahier des charges .





- Les U20 et l'équipe de France féminine voient leur tournoi des Six Nations repoussés, Quand est-il du Tournoi des Six Nations des "grands" ?

- Le Tournoi des Six Nations aura bien lieu et nous allons appliquer le même protocole sanitaire comme cela s'est passé à l'automne dernier pour le Tournoi 2020. On aura sans doute, encore, un renforcement des consignes sanitaires pour que l'on puisse évoluer dans de bonnes conditions. Cela va se jouer normalement.



- A plus long terme, n'y a t-il pas une menace réelle sur les Coupes du Monde U 20 et féminine qui doivent se dérouler, respectivement, en juin prochain en Italie et en automne en Nouvelle-Zélande ?

- Il est, déjà, acté que le championnat du Monde U20 n'aura pas lieu, à l'inverse le championnat du Monde féminin devrait se dérouler. Dans tous les cas, pour l'heure, une annulation n'a pas été évoquée



- Il y a, également, la question des recettes des droits TV, sur le Tournoi des Six Nations, qui se montent à la coquette somme, globale, de 110 millions d'euros ?

- Il n'y a pas de souci là-dessus, le Tournoi ayant bien lieu la répartition qui se fera permettra à la Fédération Française de bénéficier de sa quote part qui devrait se monter entre 16 et 17 millions d'euro".



- Un dernier mot plus personnel, La disparition tragique, voici quelques semaines, de Christophe Dominici vous a profondément touché. Avec un peu plus de recul quel est votre sentiment aujourd'hui ?

- C'est simple, malgré le temps qui passe, pour moi Christophe est toujours là. Nous étions très proches et je ne peux pas imaginer qu'il n'est plus parmi nous. Nous avions des liens très forts, même si on ne s'appelait pas tous les jours.