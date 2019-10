Rugby : Bastia XV vainqueur contre le RC Olympique Saint Andioles

Dimanche dernier, Bastia XV a réalisé un début de match parfait avec un essai à la 2ème minute de Fouilloud en bout de ligne, qu'il transforma (0-7). A la 15ème minute, Saint Andioles transformait un essai et recollait au score ( 7-7). Jusqu'à à la mi- temps, les deux formations se neutralisaient avec la chaleur et l'assimilation des nouvelles règles sanctionnée par quatre pénalités de Fouilloud.



A la mi-temps, le club bastiais dominait 16-19.

A la reprise, et avec l apport du banc, Bastia XV inscrivait 4 essais avec Garcia ( 53e) , Dervaux (61e), Caselli( 69e) et Pagliai (72e). Trois des quatre essais étaient transformés par le même Fouilloud. Le match ne pouvait plus dès lors échapper à Bastia XV .

Le club bastiais se relâchait logiquement et à la 79 ème et Saint Andioles en profitait pour rajouter 7 points.



Score final ?

26 à 45 pour les Bastiais.



Pas mal pour une "première" à l'extérieur, assortie du point du bonus offensif, le tout obtenu avec une équipe très rajeunie.

Le week-end prochain à Saint Maximin il en ira sans doute autrement pour les deux formations de Bastia XV effectueront.

Mais même si la tâche s'annonce difficile les nouveaux rugbymen bastiais sont en mesure d'y faire face !