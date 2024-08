Rugby - Avant Montpellier-Harlequins : devoir de mémoire et inclusion sociale

Dans la foulée de ce moment de devoir mémoriel a eu lieu la finale régionale du Tournoi National des Quartiers et Campagnes (TNQC) une sorte de Rugby des champs et des villes.

Le Tournoi National des Quartiers et Campagnes (TNQC) est une initiative visant à promouvoir le rugby auprès des enfants de 8 à 11 ans, en particulier ceux issus des quartiers prioritaires et des zones rurales.

Ce tournoi permet aux clubs de rugby d'organiser des demi-journées de découverte pour les jeunes, dans le but de favoriser leur intégration dans les clubs, de développer les valeurs du rugby et de soutenir le développement des clubs locaux.

Le TNQC offre, de la sorte, aux jeunes l'opportunité de découvrir le rugby dans un cadre accessible et engageant, tout en vivant une aventure sportive et humaine exceptionnelle. Cette opération a, également, pour but de renforcer le lien entre les clubs de rugby et les communautés locales, en utilisant le sport comme un moyen d'inclusion sociale et d'éducation.





Ainsi, la Fédération Française de Rugby, avec le soutien de la Ligue Corse de Rugby et en partenariat avec TotalEnergies, partenaire exclusif du Tournoi National des Quartiers et Campagnes (TNQC), ont donc organisé, ce tournoi en marge du match opposant le MHR aux Harlequins, ce jeudi 29 août 2024 au stade Armand-Cesari à Furiani.

La finale nationale aura lieu le 24 et 25 octobre 2024, Centre National de Rugby (CNR) à Marcoussis.