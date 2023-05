Rugby - 32es de finale du championnat de France : Isula et le CRAB pour une belle passe de deux ?

Isula XV et le CRAB qui avaient terminé en tête, respectivement, de la Poule 2 et de la Poule 1 lors de la saison régulière, s’étaient retrouvés pour la finale territoriale qui avait vu les Insulaires l’emporter le 30 avril dernier sur la pelouse de Volpajo 13 à 11 sur les Balanins.

Déjà assurés d’évoluer en Régionale 1 la saison prochaine ces deux clubs vont, donc, débuter leur parcours hexagonal au stade des 32es de finale. Une joute entre la Corse et l’Ile-de-France dans la mesure où les formations du RO Yerrois et de Melun-Combs-Senart 77 vont se présenter ce dimanche à 13h30, respectivement, à Lumiu et au stade Claude Papi.





En jeu, les qualifications pour les 16es de finale avec l’indéniable avantage d’évoluer à la maison pour nos représentants.

En ce qui concerne les effectifs, d’un côté comme de l’autre la finale du 30 avril dernier a laissé des traces. Et ce sont donc des groupes qui ont subi quelques changements qui vont se présenter ce dimanche sur le pré.

Côté Balanin Christian Cauvy a dû composer avec de nombreuses absences mais présentera, quand même, un quinze de base compétitif même si la blessure du demi de mêlée Thomas Blossier risque fort de se faire ressentir.





Dans les rangs Insulaires, un joueur important manquera à l’appel à savoir J.-B. Belanger, blessé à une main et qui ne pourra tenir sa place à l’ouverture. Au petit jeu des chaises musicales c’est Thomas Marcellesi qui enfilera le numéro 10, alors que le Basque Julien Hontebeyrie hérite de la mêlée. Autre changement de taille la présence à l’arrière de Jean-Charles Mangion.

Patrice Sablé a donc, revu en partie son plan de bataille pour cette échéance couperet.

Dans tous les cas il est fort à parier que ce soit à Lumiu ou bien au stade Claude Papi à Porto-Vecchio l’ambiance sera bouillante dimanche à compter de 13h30, pour cette première étape sur le chemin hexagonal.