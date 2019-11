Rugby 1ere série : Isula XV s'impose face à Lérins

Les visiteurs étaient les premiers à trouver le chemin de l'en-but par Burlaut, mais les locaux réagissaient par Marcellesi qui passait un drop puis en marquant deux essais avant la pause par Mhadbi et Susini. A la mi-temps Isula XV menait 13 à 5.

Les joueurs de François Pagliai confortaient leur succès lors de la deuxième période. Un essai transformé d'Amasio et un autre de Susini permettaient à Isula XV de l'emporter 25 points à 10 et de signer sa seconde victoire de la saison.

GAP