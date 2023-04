Ronde la Giraglia : Micheli-Raffaelli les plus rapides entre Cardo et Ville-di-Pietrabugno

La rédaction le Vendredi 14 Avril 2023 à 21:17

95 équipages se sont élancés vendredi soir pour la 53e édition de la ronde de la Giraglia qui samedi et dimanche va retrouver son terrain de prédilection du Cap Corse après les perturbations des dernières années et la crise sanitaire. L'épreuve a démarré dès ce vendredi soir sur la spéciale Cardo-Ville-di-Pietrabugno devenue une classique de la ronde. Sur ce terrain, où les Bastiais étaient nombreux malgré les mauvaises conditions atmosphériques, c'est l'équipage Hugo Micheli-Yoann Raffaelli sur Polo qui s'est montré le plus rapide en couvrant les 4, 15 km en 5'06. Il devance de quelques dixièmes de secondes Reydelet-Hamard mais prend, déjà, quelques distances sur Francesch)Escarteigue, Santini-Camilli, Mariani-Tyran, Succi-Vitrani et Manzagol-Patrone vainqueur l'an dernier.

Mais la course ne fait que commencer.

Ce samedi la course retrouve ses traditionnelles spéciales Macinaggio-Ersa, Morsiglia-Pont de Luri, Macinaggio-Ersa () et Morsiglia-Pont de Luri.