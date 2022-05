En couvrant la première spéciale du jour Macinaggio-Ersa en 6'43"8 et en reléguant du même coup Jean-Marc Manzagol à 1"5 Hugo Micheli débutait parfaitement cette deuxième journée de course.

D'autant qu'il confirmait sa bonne forme en dominant encore ses adversaires en Morsiglia et Cagnano augmentant dans le même temps son avance sur les autres concurrents.

Mais en sport automobile il n'y a jamais rien d'acquis.

La preuve cette crevaison au milieu de la troisième spéciale de la journée durant laquelle en voulant "rentrer" malgré tout, il perdait toute l'avance qu'il possédait sur "Manza" notamment.

Certes lors de la 4e et dernière spéciale du jour le vainqueur de l'an dernier frappait encore fort en couvrant Morsiglia-Cagnano en 14'02" mais à l'entrée du parc fermé de la place Saint-Nicolas Hugo Micheli comptait 17"04 de retard sur Jean-Marc Manzagol au classement général.

Oui, cette dernière journée de course ce dimanche va être passionnante.