Roller derby : défaites riches d’enseignements pour les Rolling Castagne en N2

« On savait très bien que ce serait difficile » souligne Marie-Pierre Samani l’instigatrice du club en 2015 et véritable moteur sur roulettes du club. « Pour cette 1ère phase on jouait contre les deux plus grosses équipes : Les Amazones d’Aix en Provence et les Bones Breakers de Nîmes. Les écarts sont certes importants, défaite 286-43 contre Aix samedi et 361-34 contre Nîmes dimanche, mais ce n’est pas grave. On n'a pas démérité quand même et ça nous a permis de mettre le doigt sur nos failles. Ce qui comptait pour nous lors de cette première journée de championnat c'était prendre l'expérience et de voir où on pêchait pour nous ajuster pour le second plateau de mars prochain. On est contentes car physiquement et mentalement on a tenu jusqu'au bout sans rien lâcher et sans blessures, donc objectif rempli pour nous ».





Rendez-vous avec nos rolleuses les 25 et 26 mars, soit à Bastia puisque le club s’est officiellement positionné pour organiser ce 2ème plateau, soit sur le continent. « On va également participer à un gros tournoi international le 10 juin à Perpignan et si on n’est pas retenu pour organiser le 2ème plateau de N2, on envisagera de mettre en place un tournoi à Bastia. Les deux derniers avaient connu un très beau succès sur le plan sportif avec un nombreux et enthousiaste public ».