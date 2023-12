Roller derby : contrat rempli pour les Rolling Castagne à Nîmes

« Face aux favorites du groupe, les Rabbit Skulls Roller Derby d’Avignon nous avons logiquement perdu notre premier match 109-211 » souligne Marie-Pierre Samani, fondatrice du club et joueuse. «Mais on tire comme enseignement de cette rencontre notre belle progression par rapport à l'année dernière où nous avions été balayées 386/63 ».

Toujours ce samedi les Rolling Castagne s’adjugeaient leur 2ème match : 222- 144 face aux Ultrack'canons de Nice.

Dimanche nos représentantes affrontaient Les Mars Invaders de Marseille avec à la clé une nouvelle victoire 212 à 102.







«Tous les objectifs fixés ont été atteints et nous avons pu identifier les points sur lesquels nous devions travailler pour la suite » se réjouit Maria Caillasse, nom de guerre de Marie-Pierre. «D'étapes en étapes nous percevons notre progression. Le bilan est donc plus que positif pour les châtaignes ».

Prochain rendez-vous pour les filles du Roller Derby Bastiacciu les 27 et 28 janvier à Avignon pour la 2ème journée, avant d’organiser la troisième et dernière étape à Bastia au Cosec du Fango au mois de mars.