Roller derby. Le championnat débute ce week-end pour les Rolling Castagne de Bastia

« Nous avons été insérées dans la très difficile Zone 5 du championnat de N2 soit l’équivalent de la Ligue 2 en football » explique Marie-Pierre Samani, alias Maria Caillasse, créatrice du club en 2015. Si l’an passé était la saison de la découverte de la compétition, nos rolleuses partiront moins dans l’inconnu pour cette édition 2023/2024 du championnat. Pour effectuer une belle entame, les coéquipières de Marie-Pierre Samani ont multiplié et peaufiné les entrainements avec leurs coachs mais aussi avec un intervenant de haut niveau, Pirouette, qui est venu durant deux jours distiller ses conseils aux Rolling castagne. Simon, alias Pirouette, est une figure du roller derby : danseur professionnel, coach sportif et formateur au diplôme CQP animateur loisir sportif et fondateur d’un club de Roller à Malakoff. Ces 9 et 10 décembre les Maria Caillasse, Lady Con’Ass, Capucine et autre Polly rocket, noms de « guerre » des Bastiaises, vont rentrer dans le vif du sujet à Nîmes où 8 équipes s’affronteront : Les Amazones Roller Derby Pays d'Aix, Ultrack'Canons Nice Roller Derby, Sisters in Arms Roller derby Gap, Rolling Castagnes Roller Derby Bastia, Mars Invaders Roller Derby Marseille, Pires Rat/es Marseille, Rabbit Skulls Roller Derby Avignon, Rad’ass Roller Derby Toulon.



« Nous partons à 30 ! 15 joueuses, les coachs, les accompagnateurs et même des supporters ! » se réjouit MP Samani. Samedi nos rolleuses en découdront avec les Rabbit Skulls Roller d’Avignon, favorites du groupe, et les Ultrack'Canons de Nice, puis dimanche elles affronteront les Mars Invaders de Marseille. En mars, la 3ème et dernière journée du championnat se disputera à … Bastia. Une belle récompense pour ce club dynamique et qui donnera l’occasion au public corse de découvrir, au COSEC du Fango, une véritable compétition de Roller Derby.