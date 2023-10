Roller derby : La saison des châtaignes s’annonce bonne pour le Club Bastiacciu

« Week-end réussi » se réjouit Marie-Pierre Samani, « maman châtaigne », au crépuscule d’un week-end marathon ! «Réussi tant pour l'ambiance que pour les résultats avec deux victoires en 2 matchs. Un week-end sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur ! ». Tout a débuté le samedi, avec l'accueil des équipes de Marseille. « Nous avons ensuite bu un, ou quelques verres, je ne sais plus, ensemble avant de nous coucher tôt pour être d'attaque pour la bagarre du lendemain ».



Et le dimanche fut intense en émotions car à 10h30 c'était le baptême du feu pour les bébés châtaignes du club bastiais. « En fait nos freshs ne savaient vraiment pas à quelle sauce elles allaient être mangées puisque c'était pour la majorité d'entre elles leur tout premier match. Elles ont fini par remporter leur match, une rencontre contre les Pires Ratones qui s'est jouée dans un mouchoir de poche 139 à 136 ». Belle entame pour nos Corses.



A 14h, se mesuraient alors les deux équipes A. « Notre équipe A, les Rolling Castagne, était un peu dans le flou car n’ayant plus disputé de matchs depuis la dernière étape de championnat en mars dernier. Et sans confrontations, difficile de se jauger et de savoir si des progrès avaient été réalisés depuis lors des entrainements ». Mais au final nos castagneuses s’adjugeaient le gain du match 167 à 111 face au Pires Rate.s. « Je dresse un bilan très encourageant tant sur le plan sportif qu'humain pour le Roller Derby Club Bastiacciu. On retrouvera avec grand plaisir les Pires Rate.s lors du championnat de France de N2, Zone 5, pour lequel notre club a postulé pour accueillir une des trois étapes à domicile ».