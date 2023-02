Roller Derby : les Rolling Castagne dans le grand bain de la Nationale 2

« On attendait ce moment là depuis des années et j’avoue qu’on est stressées » déclare Marie-Pierre Samani. « On est stressées mais excitées comme des puces car notre rêve de participer à un championnat devient réalité. On a juste peur de se prendre des tôles lors de ce 1rendez-vous ».Ce championnat de N2 est organisé par la FFRS, Fédération Française Roller et Skate Board qui gère aussi les championnats N1 et Elite. Le championnat de N2 comporte 8 zones géographiques avec dans chacune d’elles 6 équipes. Les Rolling Castagne ont été logiquement insérées dans la zone 8, la zone sud-est, qui comprend Les Amazones d’Aix en Provence, Les Rabbit Skulls d’Avignon, Les Massilia Roller Sisters de Marseille, les Bones Breakers de Nîmes et les Block Busters de Montpellier. Le championnat se dispute lors de deux plateaux. Le 1, ce week-end des 4 et 5 février à Avignon, le 2les 25 et 26 mars dans une ville à désigner. « Nous avons d’ailleurs postulé pour organiser ce plateau final à Bastia » souligne MP. Samani. Les équipes classées premières de chaque zone sont qualifiées pour les Play Off qui ouvrent à la N1.Pour leurs grands débuts dans ce championnat, nos bastiaises joueront ce samedi à 15h00 contre les Amazones d’Aix en Provence puis dimanche à 11h contre les Bones Breakers de Nîmes. « Ce sont les deux plus grosses équipes de la poule et qui ont une solide expérience. Nous, nos objectifs sont multiples : encaisser le moins de points possibles, prendre du plaisir et acquérir de l’expérience. On veut avant tout s’amuser. Si on perd et qu’on joue bien on sera déjà contentes. Pour nous le jeu compte avant le résultat et on va se dépasser sur le terrain. Ce déplacement permettra de souder encore plus l’équipe et aussi de se jauger par rapport aux autres formations et voir comment on peut s’améliorer. Pour nous c’est une saison test en fait».Autre motif d’excitation, partir toutes ensemble pour cette aventure. Un départ ce vendredi soir en bateau et un retour dimanche soir par le ferry pour les 15 joueuses, les 3 coachs et 4 bénévoles pour la logistique.Depuis le début de la saison, les Rolling Castagne sont entrainées par 4 joueuses d’expériences et diplômées. « Cette année on a un peu resserré l’effectif en vue de ce championnat. On s’était un peu trop dispersées après les succès de nos tournois ici. Aujourd’hui nous sommes une quarantaine de licenciées au club avec des 3 entrainements par semaine au Cosec de l’Arinella ».Si pour l’instant nos « bloqueuses et jammeuses » ont la tête dans le championnat, elles n’en ont pas moins des projets pour les mois à venir. « Le 10 juin on participera au Tournoi des Méditerranées à Perpignan. Un tournoi qui va regrouper de grosses équipes dont des espagnoles. Si notre candidature n’est pas retenue pour le 2plateau du championnat, peut-être mettrons-nous en place un tournoi à Bastia en avril ou mai ».Pour celles et ceux qui souhaiteraient assister aux rencontres de cette 1journée de championnat des Bastiaises, 3 possibilités :Vous faites partie de la diaspora sur le continent, RDV à Avignon, sinon en streaming live, Amazones d’Aix/Roller Castagne samedi à 15h Ici et dimanche 11h contre les Bones Breakers de Nîmes Ici solution, très conviviale : rendez au Brew’s pub « La Malacella », 2 rue Favalelli à Bastia, où la rencontre de samedi 15h sera diffusée en direct via You tube.Forza les filles !