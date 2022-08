Rodez "bête noire" du SC Bastia encore battu (0-2) à Furiani

Entame un peu poussive des Bastiais qui ont du mal à mettre leur jeu en place face à des ruthénois mobiles, bien organisés et faisant bien circuler le ballon. Il faut attendre la 10ème minute pour voir enfin la défense visiteuse inquiétée. C’était alors le début d’une longue domination et de nombreuses occasions corses. Etouffés, les joueurs de Peyrelade ne sortiront la tête du sac qu’à la 30ème obtenant deux corners coup sur coup mais sans réel danger pour le Sporting. Le jeu se stabilisait en fin de 1ère période qui se soldait par un 0-0.

Les Ruthénois étaient les plus en jambes en début de 2ème période et ouvraient le score à la 53ème par l’inévitable Depres. Si la réaction bastiaise était immédiate, avec notamment une tête de Schur sur la transversale, mais souvent brouillonne, en contre les visiteurs scoraient une nouvelle fois par Far. Les joueurs de Régis Brouard domineront le reste de la rencontre mais sans pouvoir inscrire le moindre but !

Deuxième défaite de suite pour le SCB qui devra réagir mardi à Saint-Etienne avant de recevoir Dijon vendredi.





Feuille de match

5ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 2 Rodez Aveyron Football (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle assez en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 10 000.





Arbitre principal : Bastien Dechepy

Arbitre assistant 1 : Julien Haulbert

Arbitre assistant 2 : Brice Parinet Le Tellier

4ème arbitre : Edgar Barenton



Buts :

Depres (53ème ) - Far (71ème) pour Rodez



Avertissements :

Ducrocq (5ème) – Guidi (52ème) – Vincent (73ème) pour SCB

Senaya (21ème) - Chougrani (81ème) – Cibis (82ème) - Coelho (83ème) pour Rodez



SC Bastia

Placide – Guidi (81ème Palun) – Van Den Kerkhof – Ndiaye – Sainati (Schur 61ème) – Tavares (77ème Robic) – Vincent (c) – Santelli – Salles Lamonge – Alfarela – Ducrocq (Talal 61ème) .

Entr. : Régis Brouard





Rodez

Cibois – Raux Yao – Senaya (73ème Coelho) – Chougrani (c)- Mouyokolo – Abdallah – Danger – Buni Jorge (73ème Ouammou) – Valerio (73ème Rajot) – Corredor – Depres (64ème Far).

Entr. : Laurent Peyrelade





Avant la rencontre

La pelouse de Furiani convient plutôt bien aux Ruthénois qui en 7 rencontres ont remporté 3 victoires, obtenu un nul et concédé 3 défaites.

Plus belles victoires pour le SCB

3 – 0 : Le 22 février 1992 lors des 32èmes de finale la Coupe de France

3 – 0 : Le 18 février 1989 lors de la 24ème journée de D2, groupe B.

La saison passée à l’occasion de la 37ème journée de Ligue 2, Rodez s’était imposé dans les dernières minutes, 1 – 0, sauvant sa place en L2.



Contexte

Un seul mot d'ordre : se relancer après la défaite à Amiens.



Les buts

52ème : Sur un centre de la gauche de Abdallah (Rodez), Raux Yao au point de penalty remet sur Depres qui, bien seul, trompe Placide

71ème : En contre, sur une passe Corredor de la gauche, Far trompe Placide dans a surface.





Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Ruthénois qui attaquent face à la tribune Ouest.

12ème : Tavares (SCB), excentré sur la droite, évite la sortie du gardien Cibois mais sur son centre, le ballon est renvoyé par la défense visiteuse.

17ème : Tir puissant de Kévin Van Den Kerkhof dans un angle fermé de la droite. Le ballon passe au-dessus de la transversale de Cibois

19ème : Sur un contre de Rodez, Deprès se retrouve seul dans la surface bastiaise mais son tir est bien trop mou pour tromper la vigilance du gardien Placide

20ème : Sur un centre de la droite, reprise de la tête de NDiaye aux 6 mètres, Deprés sauve sur sa ligne alors que son gardien était battu.

23ème : Arrêt réflexe de Cibois (Rodez) sur une tentative de prés de Van Den Kerkhof.

26ème : sur un centre tir de la droite, Santelli (SCB) heurte le poteau droit. Le ballon sort en 6 m.

35ème : Contre ruthénois. A 25 m, seul face à Placide, Depres (Rodez) ajuste le gardien mais celui- ci se détend bien sur sa droite et dévie le ballon en corner

43ème : Coup –Franc à 30 m pour le bastiais Salles-Lamonge qui sert intelligemment Tavares démarqué à gauche dans la surface visiteuse. Face au gardien, le bastiais expédie le ballon dans les airs.



46ème : Sur un centre de Abdallah (Rodez) de la gauche, dans la surface bastiaise, Depres rate complètement sa reprise et le ballon s’envole dans les airs.

48ème : Coup-franc de Salles-Lamonge des 30 m au deuxième poteau. Tête piquée de Guidi captée sans problème par Cibois.

66ème : Sur un centre de la gauche de Salles Lamonge (SCB) Schur propulse le cuir sur la transversale de Cibois

89ème : Coup-franc puissant de Alfarela qui passe à coté des buts de Cibois

90 + 2 : Bel arrêt de Cibois sur un tir de près de Robic

90+ 3 : Cibois se détend sur un tir des 20 m de Schur



Les plus en vue :

NDiaye - Van Den Kerkhof au SCB

Depres – Cibois à Rodez





Les réactions :

Régis Brouard très énervé

« On a perdu 2 -0, point ! On ne respecte pas les fondamentaux, on ne respecte pas le jeu. Anormal, cette entame de seconde mi-temps. On a tenté, il y a eu de l’allant mais... J’ai une équipe qui pense que sur des phases offensives on n’est pas en danger et en fait on l’est. Sur le plan défensif on pense récupérer avec l’autre, on ne prend pas de responsabilités. On la donne à l’autre et on fait des erreurs. Je leur ai dit ma façon de penser dans les vestiaires ».



Laurent Peyrelade, entraineur de Rodez

« ça fait du bien de gagner. j’ai bien aimé ce qu’a dégagé l’équipe en termes de solidité, de solidarité. On a su avoir un peu de réussite sur leurs temps forts en première période. On a été solides en défense »