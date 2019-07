Rock in Paese de retour à San Martinu pour une deuxième édition !

Le festival Rock in Paese c'est l'histoire d'amis d'enfance nostalgiques de la fête du village de San Martinu. Olivier Pietri, un des fondateurs de l'événement passionné de guitare raconte "La dernière édition du bal du village s'est arrêté quand on avait 12,13 ans. A l'époque on avait pas l'âge d'en profiter pleinement. Pour redonner de la vie au village on a voulu créer un festival."



Olivier, Ronan, Pierre, Samir, Alexandre,Nicolas et Guillaume la vingtaine, sont tous les sept passionnés de musique et de rock. C'est tout naturellement qu'ils se sont tourné vers l'organisation d'un festival de rock intégrant de jeunes artistes corses. Olivier explique "Notre but c'est aussi de promouvoir les artistes insulaires. Nous voulons que notre scène soit ouverte à tous, pour que ceux qui veulent se lancer puissent le faire."

Dans la même veine ils ont fait appel à Virginie Aiello pour immortalisé cette soirée.



Une caisse pour soutenir l'association "Vaincre la mucoviscidose" sera mise à disposition. Un barbecue et une buvette sont à retrouver sur place.



Là-bas enfants, adultes et personnes âgées pourront chanter à tue-tête dans une ambiance bonne enfant.Alors rendez-vous ce samedi 3 août sur la place du village à San Martinu !



Entrée 5€