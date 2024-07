« Rock in Bastia » : Un festival 100 % in lingua nustrale

Philippe Jammes le Jeudi 11 Juillet 2024 à 12:34

Les jardins de l’Annonciade à Bastia accueilleront les 12 et 13 juillet prochains le premier festival de rock entièrement en langue corse. Organisé par l'association « Rock in Bastia », en collaboration avec le service langue et culture corse de la ville et A casa di e lingue, cet événement vise à promouvoir la richesse linguistique et culturelle de la Corse à travers le prisme du rock.