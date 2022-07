Risque incendie en Haute-Corse : 3 massifs forestiers fermés ce 30 juillet

Face à des conditions climatiques marquées par des fortes chaleurs et une extreme sécheresse, la préfecture a annoncé la fermeture de l'accès à 3 massifs avec l'objectif de limiter l'exposition du public au risque de feux de forêt et limiter les risques de départ de feux de forêt.

La circulation sur les pistes et voies non revêtues des massifs forestiers du Fango, de Bonifato et de la partie Ouest du Territoire de l’Agriate est ainsi interdite aux personnes et aux véhicules à compter du samedi 30 juillett 2022 à 07h00 jusqu’au dimanche 31 juillet à 07h00