"Riders Corsica" : quand les "Indian" sortent de leur réserve

C’est en effet sous le soleil que sont arrivés ce samedi matin à Bastia, les quelque 140 motos et 200 participants de 22 clubs européens à « La Corsica », cette grande concentration de motos « Indian » qui se déroule jusqu’au 11 mai en Haute-Corse, Calvi étant le point de convergence et de départ d’une dizaine de parcours.Au programme, trois gros roulages, trois petits roulages et deux « routes des sens » : La Balagne, le Nebbiu, La Castagniccia, le Cap Corse, le Giussani… Parmi les bikers dont le nombre a été volontairement limité par Patrick Braindot, le président des Indian Riders Corsica Pour que ce rendez-vous soit convivial, Pierre Billon, 75 ans, un habitué de la Corse depuis l’âge de 7 ans. L’auteur-compositeur-interprète, notamment de « L’indien blond », qui a très souvent accompagné Johnny Hallyday et Michel Sardou dans leurs tournées, chevauchera moto en journée et grattera la guitare le soir…