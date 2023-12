Réveillon du Nouvel An : face à l’inflation, les restaurateurs ajacciens essaient de s’adapter

« Il est hors de question de se priver ! Le réveillon de la Saint-Sylvestre est un moment particulier de l’année. Nous avons choisi entre plusieurs établissements afin de passer une bonne soirée autour d’un bon repas. Cela va nous coûter autour des 100 € par personne avec des boissons alcoolisées incluses » se félicite Pierre-André, un Ajaccien, d’une quarantaine d’années. Habitué de passer la nuit du 31 décembre dans le centre-ville, il avoue ne pas être un « adepte des fourneaux et préfère passer une soirée festive et conviviale dans un restaurant afin de n’avoir rien à faire ni à préparer ! J’ai déjà participé à des fêtes de réveillon dans des maisons ou chez des amis, mais j’avoue que je n’aurais pas la patience de tout organiser chez moi, car cela demande un travail de fou en amont et surtout après, pour le rangement ! ».



Pour cette soirée spéciale, la plupart des établissements du centre-ville resteront ouverts avec souvent une offre particulière en ce jour si attendu. « Nous sommes pratiquement complets. Il reste très peu de tables. Nous proposons des plats typiquement maison à un tarif abordable de 80 € par personne avec un cocktail de bienvenue, une entrée, un plat, un plateau de fromages et un dessert », se réjouit Yannick Lambert, le chef du restaurant « A Merendella Citadina », situé en plein centre-ville de la cité impériale.



Un tarif à tenir malgré la hausse des produits alimentaires

Même son de cloche dans l’établissement de Christophe, dans l’hypercentre d’Ajaccio : « J’ai hésité jusqu’au dernier moment pour savoir si nous allions ouvrir et surtout si nous allions proposer un menu spécial Saint-Sylvestre, comme on le fait depuis plus de 15 ans. Nous avons ouvert les résas et fait une communication sur cet évènement début décembre. Les gens ont attendu le dernier moment et la dernière semaine pour réserver, par rapport aux dernières années, mais finalement, il ne nous reste quasiment aucune table. Nous avons décidé de garder le même tarif qu’en 2022 à savoir 105 € par personne malgré la hausse de prix des produits alimentaires ».



Ouvert il y a peu de temps, le Café Gilda, boulevard Roi-Jérôme, va proposer quant à lui un menu au prix très attractif de 65 € par personne, comme l'explique son gérant Matteu Caviglioli : "Nous avons proposé très tôt un menu à un prix très abordable avec uniquement des plats fait maison et des produits de qualité, à base de truffe ou de foie gras notamment. Nous avons longuement échangé avec le chef pour élaborer un menu à un prix qui prenne en compte le contexte actuel. Notre marge est minime, nous avons éliminé tous les produits qui sont devenus trop chers. Cela va nous demander également plus de travail dans la préparation des plats, mais du coup, avec ce tarif, nous sommes quasiment complets, d'autant que nous proposons aussi une animation musicale".



Selon une étude « UFC-Que Choisir », les repas de Noël et du Nouvel An (fruits de mer, champagne, vin, foie gras, fromage…) coûteront 9,2 % de plus que l’an dernier. « Nous avons comparé les prix de 213 produits parmi les grands classiques des tables du réveillon entre novembre 2022 et novembre 2023. La hausse globale de ce panier festif est de 9,2 %, un chiffre proche de l’inflation moyenne subit par l’ensemble des produits alimentaires en grande surface. Si cette augmentation est moins vertigineuse que celle de l’an dernier (+ 15 %), les deux se cumulent. Tous les aliments et boissons sont concernés, et le réveillon coûtera en moyenne 25 % plus cher qu’en 2021." Parmi les autres produits qui affichent une inflation à deux chiffres, citons également les légumes d’accompagnement tels que les fagots de haricots, les flageolets et les pommes dauphines, les confiseries, ainsi que les entrées (foie gras, escargots, petits fours). Une inflation tarifaire des produits alimentaires qui impactent également en premier lieu les restaurateurs, tenus de tenir un seuil de rentabilité minimum, sans pour autant faire trop monter la facture pour leur clientèle.

Des contraintes économiques qui ont, en revanche, contraint certains restaurateurs à annuler leur soirée initialement prévue comme André, qui a préféré jeter l’éponge : « Nous étions partis sur un menu terre/mer avec des produits de qualité, mais le coût par personne était visiblement trop élevé pour notre clientèle. Devant le peu de réservations à moins d’une semaine du réveillon, j’ai dû tout annuler plutôt que de me retrouver avec de la marchandise sur les bras, des extra à payer et une salle à moitié vide, qui était peu engageante pour une soirée annoncée festive. Peut-être que les gens auraient réservé en last minute, mais je n’ai pas voulu prendre le risque ».