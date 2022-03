Réunions avec Gérald Darmanin : le PNC, Core in Fronte et Corsica Libera n'ont pas signé

La rédaction le Samedi 19 Mars 2022 à 10:22

Le compte rendu des réunions entre le ministre de l’Intérieur et les élus et forces vives de Corse, entériné par Gérarld Darmanin et Gilles Simeoni ce vendredi 18 mars, n'a pas été signé ni par le PNC, ni par Core in Fronte et pas davantage par Corsica Libera.

Les trois mouvements expliquent pourquoi sur les réseaux sociaux.