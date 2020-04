Réunion ce jeudi de la Cellule de sortie de crise Tourisme

En relation étroite et continue avec Roland Héguy, Président confédéral, vice-président du « Comité de filière Tourisme » placé sous la présidence du Secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne, ainsi qu’avec Thierry Grégoire, Président national « UMIH Saisonniers », l’UMIH Corsica œuvre sans relâche à la sauvegarde des CHR, en siégeant notamment au sein de la Cellule de crise Tourisme COVID-19 copilotée par l’État et la Collectivité de Corse.

Convoquée ce jour à l’initiative de l’Agence du Tourisme de la Corse, la Cellule opérationnelle se penchera sur l’écriture de 2 à 3 scénarii de sortie de crise probables, assortis d’une projection de plans d’actions dédiés.

Face au péril imminent d’un effondrement de notre écosystème touristique, l’UMIH Corsica est plus que jamais déterminée à co-construire des scenarii garantissant une prise en compte exhaustive des menaces immédiates et à venir, afin de leur opposer rapidement une réponse efficiente.

C’est ainsi qu’en amont de la réunion de la Cellule de crise, l’UMIH Corsica a compilé un ensemble de préconisations à échéance immédiate et/ou de court terme, qu’elle a transmis aux services de l’État, de la Collectivité de Corse, et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse.

À date sur le territoire français, aucun scenario d’anticipation de la sortie de crise ne saurait être adossé au calendrier officiel du déconfinement, car celui-ci n’existe pas !

Par ailleurs, dès lors que nous poserions l’équation de l’ouverture de la saison estivale 2020 en s’exonérant d’y intégrer le paramètre des mobilités, nous n’obtiendrions aucun résultat fiable sur le court terme de l’urgence.

Enfin, l’organisation des mobilités (compétence territoriale) étant préfigurée par celle du déconfinement (compétence gouvernementale), nous soutenons que les points d’entrée incontournables de notre stratégie de sortie de crise sont le calendrier du déconfinement et son protocole de sécurité sanitaire, ainsi que leur impact sur les mobilités touristiques.

La double spécificité insulaire et saisonnière de notre destination impose que nous soyons clairs : l’enjeu n’est pas celui d’une relance de la saison estivale 2020... mais bien celui de son démarrage, intervenant après plusieurs mois de sommeil.

Pour être encore plus explicites, nous préciserons que la saisonnalité en Corse est exclusivement estivale, contrairement aux destinations de montagne qui enchainent deux saisons (hivernale et estivale), grâce notamment au repositionnement réussi de leurs différents massifs vers des produits attractifs « montagne en été »... Une stratégie gagnante à méditer !

En octobre prochain, les rivages et les villages insulaires refermeront leurs portes jusqu’au mois d’avril 2021, tandis que les stations de montagne entameront la courte intersaison qui précèdera, comme chaque année, la reprise de leur activité en décembre.

Considérant les projections d’activité nulle ou partielle énoncées pour l’année en cours, comment les entreprises du secteur de l’hospitalité procèderont-elles pour reconstituer leur trésorerie sur le long terme, sans opérer un recours périlleux à l’endettement ?

Les préconisations portées par l’UMIH Corsica sont au nombre d’une soixantaine, et se déclinent dans les domaines d’intervention suivants :

Protocole sanitaire – Mobilités – Hébergement touristique – Mesures règlementaires, fiscales et bancaire – Mesures sociales et RH – Commercialisation – Promotion et Attractivité.





Panser aujourd’hui - Penser demain !

Renouvelant sa sincère compassion aux personnes luttant contre le virus ainsi qu’aux familles endeuillées, l’UMIH Corsica s’engage à poursuivre son combat dans le respect des principes suivants : Résilience ; Optimisme ; Anticipation ; Innovation ; Concertation et Opérationnalité.