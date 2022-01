Retrouver la forme avec l'hypnose : les bons conseils d'une spécialiste ajaccienne

Pour Vanina Bruna, spécialiste en Hypnose Ericksonienne et thérapie systémique, le maître mot pour réussir sa remise en forme est la « conscience ». La nouvelle année est souvent l’occasion de prendre un nouveau départ et de se fixer des objectifs en terme d’hygiène de vie. Il n’est cependant pas toujours évident de trouver la motivation.Vanina préconise pour cela de se poser quelques questions, en amont : perdre du poids, pour gagner quoi ?Se lancer dans une démarche de perte de poids, oui, mais pour quelles raisons ?Se demander qu’est-ce qui nous empêche de faire du sport, manger sainement, arrêter de grignoter ? Quel impact aurait une perte de poids sur notre quotidien, est-ce que celui-ci changerait si on y ajoutait trois séances de sport par semaine ? Comment est-ce que nous nous sentirions, dans notre environnement habituel, est-ce que notre rapport avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes changerait ?Faire attention à son hygiène de vie, prendre soin de soi, passe aussi par la prise en considération que notre corps est un allié qui nous veut du bien. Nos rythmes de vie, les moments de stress quotidiens, brouillent parfois les signaux que nous envoient notre corps pour nous informer de ses besoins. Il faut à tout prix apprendre à écouter son corps. Remettre de la conscience dans nos rapports avec celui-ci.Concernant l’alimentation à proprement parler, Vanina Bruna préconise la pleine conscience : savourer le goût des aliments, être attentif à la sensation de satiété.Pareil lors de la pratique d’une activité sportive. Il faut ressentir le contact des pieds sur le sol. Remettre de la conscience dans le rapport avec le corps.La spécialiste met également l’accent sur le plaisir au centre de la motivation. Au-delà de la motivation, qui parfois ne suffit pas, il est primordial de se fixer des objectifs atteignables : « se fixer des objectifs trop élevés est le meilleur moyen de vous saboter, de vous culpabiliser et d’abandonner. De manière générale, fixez-vous des objectifs en lien avec votre contexte à ce jour. Vous n'aurez pas les mêmes objectifs si vous ne faites plus de sport depuis dix ans que si vous randonnez tous les week-end depuis dix ans. Vous n'aurez pas la même motivation selon que vous ayez un travail génial et des amis en or que si vous traînez les pieds pour retrouver un chef désagréable et que vous rentrez seul chez vous le soir. » précise-t-elle.Elle propose un petit exercice de cohérence cardiaque pour réguler le stress et revenir au corps : "trois fois par jour, faites six respirations par minute pendant cinq minutes. Cela permet de réguler le système nerveux sympathique et parasympathique et les sécrétions hormonales, à l'origine de bon nombre de nos réactions, qui en découlent."