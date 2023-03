Retraites, pouvoir d’achat : les inquiétudes des postiers CGT de Haute-Corse

En vue de ces différentes actions, et des autres qui sont encore à prévoir, la CGT FAPT de Haute-Corse s’est donc réunie ce mardi 21 mars à Borgo. L’occasion de consulter les postiers issus de tous les services, afin d’organiser au mieux le mouvement de contestation. « On ne va pas révéler tout ce qu’on compte faire, mais ça peut être des occupations de sites ou des actions symboliques, le tout en plus des manifestations et des grèves », reprend Julien Perraudin.



Lors de cette assemblée générale, les discussions ont également tourné autour de la fermeture prochaine de trois sites de La Poste sur l’île : le centre de tri numérique d’Ajaccio, et les Unités de distribution des imprimés publicitaires de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Une conséquence directe de l’arrêt de la distribution automatique des prospectus, essayé dans la région depuis le 2 février dernier. « Cela représente 60 personnes au total », souligne Julien Perraudin. « Alors certes, les employés vont être replacés dans les différents services, mais ça a été décidé de manière extrêmement soudaine, il y a moins d’un an. Il y a des conséquences directes sur l'emploi local. »