Retraites : la Corse se prépare à une dixième journée de mobilisation le 28 mars

Après une forte mobilisation le jeudi 23 mars, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles dans tout le pays ce mardi 27 mars contre l’adoption de la réforme des retraites.



En Corse alors que pas moins de 6000 personnes avant défilé dans les rues de Bastia et Ajaccio, aucun cortège est prévu pour demain mais seulement des rassemblements.

A Ajaccio "dans la continuité des actions contre cette réforme des retraites injuste et mensongère," les syndicats appellent adhérents, sympathisants à se rassembler à partir de 17 h 30 devant la préfecture afin de "maintenir la pression face à Macron."



A Bastia l’Intersyndicale appelle "les travailleurs et travailleuses, les jeunes et les retraités à continuer de se mobiliser" avec un rendez vous devant la Préfecture à 10 heures.



Coté transports

Pour le moment toutes les traversées entre la Corse et le continent de la compagnie maritime Corsica Linea sont assurées.



Dans les transports internes à l'ile, le réseau ferroviaire sera impacté par le mouvement de grève interprofessionnel. Sur les réseaux sociaux, les Chemins de Fer de la Corse ont fait savoir que seulement les trains périurbains seront assurés.