Retraites, électricité, RSA, épargnes...Ce qui change au 1er février 2024

Ce mois-ci, les ménages et les entreprises français font face à une série de changements financiers, de la hausse des tarifs de l’électricité à la réduction du taux de rémunération du Livret d’épargne populaire.



Hausse des tarifs de l’électricité

Les tarifs de l’électricité augmentent de manière significative ce mois-ci, avec une hausse variant entre 8,6 % et 9,8 %. Les tarifs heures pleines et heures creuses subissent une augmentation de 9,8 %, tandis que les tarifs de base connaissent une hausse de 8,6 %. Cette augmentation coïncide avec la fin progressive du bouclier tarifaire établi par le gouvernement, impactant directement les budgets des ménages.



Baisse des tarifs du Gaz

En revanche, les tarifs du gaz tendent vers une baisse pour le deuxième mois consécutif en France. Selon les prévisions, les tarifs réglementés de vente du gaz devraient diminuer en février 2024, offrant ainsi un soulagement financier à de nombreux foyers.



Montant net social : la nouvelle clé pour les aides sociales

Depuis janvier 2024, le montant net social est devenu le référentiel pour bénéficier de la Prime d’activité et du RSA. Cette mesure vise à simplifier les démarches administratives et à encourager l’accès aux aides sociales pour ceux qui en ont besoin.



Droit de succession : simplification des procédures

Un décret récent simplifie le processus d’accès au droit de succession en réduisant le délai de réponse du comptable public à deux mois. Cette initiative vise à faciliter les démarches pour les héritiers et à réduire les contraintes administratives.



Livrets d’Épargne : réductions des taux

Le taux de rémunération du Livret d’épargne populaire passe de 6 % à 5 % au 1er février. Malgré ce changement, le taux du Livret A reste stable à 3 % jusqu’en février 2025, conformément aux engagements du gouvernement.