Retraites : à Ajaccio, les manifestants restent mobilisés

Aujourd'hui à 14 heures, à Ajaccio, les opposants à la réforme des retraites se sont réunis pour la huitième fois depuis le mois de janvier devant la gare pour manifester. Cette mobilisation intervient après que le texte ait été adopté par le Sénat samedi dernier et que le processus de discussion devant la Commission mixte paritaire ait abouti à un texte commun. Ce texte est soumis à vote demain à l'Assemblée Nationale. Les opposants à la réforme des retraites espèrent que leurs protestations seront entendues et auront un impact sur le vote de l'Assemblée.





Députés et sénateurs s'accordent sur une version commune du projet de réforme

Députés et sénateurs sont parvenus à un accord ce mercredi en commission mixte paritaire (CMP), sur une version commune du projet de réforme des retraites, qui devra encore obtenir un vote favorable du Sénat et de l’Assemblée jeudi pour être adoptée, sauf si le gouvernement décide de recourir au 49.3.

Cet accord, obtenu par 10 voix contre 4, était attendu : la commission mixte paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs étant composée majoritairement de parlementaires favorable au recul de l’âge légal de 62 à 64 ans.

Si le projet de loi devrait être voté jeudi matin par le Sénat, qui l’a déjà approuvé en première lecture, son adoption par l'Assemblée reste incertaine.