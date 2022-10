Retraite : Bastia et Ajaccio dans le top 10 du classement des villes où il fait bon vieillir

S’éloigner de métropoles pour trouver la tranquillité des petites villes : c'est le désir de nombreux retraités, 75 000 chaque année selon l'INSEE, qui à la fin de leur activité professionnelle choisissent de déménager en quête d'un havre de paix où bon vivre. Pour aider les plus indécis à faire le bon choix, Le Parisien a diffusé ce samedi 1er octobre son classement inédit des villes de plus de 20 000 habitants où il fait bon vivre à la retraite. Pour établir ce classement, nos confrères ont croisé les résultats d'une trentaine de critères (climat, loisirs, accessibilité, offre de soins, ou encore immobilier). Le choix des sondés reflète une envie majeure de s’installer dans le sud de la France, au soleil et à proximité de la mer. Ce palmarès fait donc la part belle à la Corse, dans le top 10 figurent en effet Bastia qui se classe à la sixième position et Ajaccio à la neuvième place.