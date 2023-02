Retraite : 400 personnes protestent devant la préfecture de la Haute-Corse

« Les organisations syndicales réunies réaffirment leur opposition à la réforme et leur détermination à avoir un système de retraite juste et financé par un autre partage des richesses » a déclaré sur place, François Giudicelli (secrétaire régional de l’UNSA) porte-parole de l’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, STC, FSU et UNSA.





« En Corse, où les bases salariales dans le secteur privé sont aux alentours du SMIC, garantir une pension de retraite à 85% du SMIC pour une carrière complète est complètement malhonnête et mensonger. On sait qu’en Corse les seniors ont toutes les difficultés à être maintenus dans l’emploi. Il y a plus de 4 000 chômeurs de plus de 55 ans sur notre île et cette réforme accentuerait la paupérisation de cette tranche d’âge et particulièrement les femmes. Même constat pour les travailleurs saisonniers, nombreux ici et pour les salariés de TPE représentant 95% du tissu économique » a poursuivi le porte-parole de l'intersyndicale.





Les syndicats qui la composent ont, dès lors, appelé à une nouvelle manifestation ce samedi 11 février à 10 heures devant le Palais de justice de Bastia.