Retour "inquiétant" des biomédias sur les plages de Haute-Corse : L'association Mare Vivu se mobilise

Nom de la plage et sa LOCALISATION (commune ou point GPS)

Nombre de biomédias, en précisant s'ils ont été collectés ou simplement observés

Date de l'observation

Photo ou description pour faciliter leur classification

Les plages corses font face à une nouvelle prolifération inquiétante de biomédias, ces petits filtres plastiques provenant des stations d'épuration et suscitant des préoccupations environnementales. L'association Mare Vivu a lancé un appel à témoignages après avoir récemment reçu plusieurs signalements de pollution aux biomédias.En 2021, Mare Vivu avait été parmi les premiers à alerter sur la présence de ces biomédias en Corse, collaborant avec des partenaires tels que Surfrider Foundation et Global Earth Keeper, ce qui avait conduit à l'engagement d'une procédure judiciaire par l'Office de l'environnement de la Corse.Face à la réapparition de ces filtres sur plusieurs plages de Haute-Corse, l'association renouvelle son appel à témoignages. Pour contribuer à cette initiative, les personnes sont invitées à transmettre les informations suivantes à l'adresse contact@mare-vivu.org ou au 06 02 56 73 00 :Sur son site Internet, l'association Mare Vivu révèle plusieurs incidents susceptibles d'avoir entraîné des cas de pollution, en particulier lors de fortes précipitations ayant provoqué des débordements au niveau des stations d'épuration. Ces débordements ont entraîné le transport des biomédias par les eaux usées. En février 2021, l'association a rapporté la collecte de 40 000 biomédias sur les plages du lido de la Marana, au sud de Bastia. Ces filtres plastiques, utilisés dans les stations d'épuration depuis les années 2000, sont conçus comme supports pour les micro-organismes, favorisant une dégradation efficace de la matière organique pendant le traitement biologique des eaux.Cependant, des incidents tels que des débordements liés à des précipitations intenses ont entraîné des cas de pollution, entraînant une concentration significative de biomédias sur les plages corses, constituant ainsi un véritable désastre écologique. Simultanément, des audiences préliminaires pour un procès lié à ce type de pollution plastique en mer ont débuté à Salerne, en Italie. Des associations de protection de l'environnement ont engagé des poursuites contre les responsables de la commune de Paestum et l'entreprise chargée de la gestion de la station d'épuration de la commune, suite au déversement en Méditerranée de millions de ces filtres en février 2018.Les biomédias peuvent porter des bactéries potentiellement nocives pour la santé. Il est recommandé de porter des gants et de se désinfecter les mains après tout contact.