Restos du Cœur : les organismes sociaux de Corse-du-Sud se mobilisent

"J'étais content quand la responsable de l'URSSAF m'a téléphoné pour m'en parler, mais je n'imaginais pas que ça aurait donné autant de denrées !" Le sourire n'a pas quitté les lèvres de Raymond Ceccaldi durant les dizaines de minutes en présence des divers représentants des organismes sociaux du département. Le président des Restos du Cœur de Corse-du-Sud s'est réjoui de l'initiative, et encore plus de son résultat. Environ 3 m³ de produits alimentaires non périssables, d'hygiène et pour bébés ont été récoltés lors d'une collecte qui s'est déroulée du 1er au 10 mars, auprès des employés de l'URSSAF, la CARSAT, la MSA, la CAF 2A et la CPAM 2A.



"Les salariés des organismes de sécurité sociale de la Corse-du-Sud se sont mobilisés pendant plus d'une semaine pour faire don de denrées qui ont été récupérées par chacune des directions concernées, puis centralisées pour être remises aujourd'hui aux Restos du Cœur, explique Manuel Falaschi, directeur de l'URSSAF Corse. La sécu est la fabrique de la solidarité et les organismes sociaux ont été créés pour la mettre en œuvre. Nous partageons vraiment des valeurs communes avec les Restos du Cœur et il était important de manifester notre soutien à travers cette opération."



Aux côtés des représentants de l'URSSAF et des Restos du Cœur sous le soleil de ce début d'après-midi, figuraient notamment Dominique Marinetti, directeur de la CAF 2A, Claude Poggionovo, responsable des services sociaux pour la Corse à la CARSAT, Maria Guidicelli, responsable de l’Action Sociale MSA, Hélène Ondini et Marie-Claude Herbaut, respectivement directrice par intérim et directrice comptable et financière de la CPAM 2A. Tous se sont attelés à donner un coup de main aux équipes de projet impliquées dans l'opération, pour charger le camion loué par les Restos du Cœur des dizaines de cartons contenant les denrées récoltées.